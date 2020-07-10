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Kader Maçı
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KADER MAÇI

Kader Maçı

Osmanlıspor, İstanbul deplasmanına hazırlanıyor.

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 Osmanlıspor, İstanbul deplasmanına hazırlanıyor.

 Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında Pazar günü deplasmanda İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. 

 1,5 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Todorovic ve kaleci Mele katılmadı. Teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusu ve  koordinasyon çalışması yapan mor-sarılı ekip daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman gruplar halinde oynanan ayak tenisiyle son buldu.   

 Ligin 33. Haftasında İstanbulspor deplasmanına 3 puan için çıkacak olan Osmanlıspor, ligin son haftasında ise evinde Balıkesirspor’u ağırlayacak. 
 Ligde kalma adına en büyük rakibi olan Boluspor ise Pazar günü evinde play-off iddiasını sürdüren Akhisapor ile karşılaşırken son haftada ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor’a konuk olacak.
 Matematiksel olarak hala küme düşme tehlikesi yaşayan Altıhnordu ise bu hafta evinde Giresunspor’u ağırlarken 34. Haftada evinde Menemenspor ile mücadele edecek.

 Osmanlıspor, ikili averajda hem Boluspor hem de Altınordu’ya karşısında avantajlı konumda. Olası puan eşitliğinde rakiplerinin üzerine çıkacak olması umutları arttırıyor.

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