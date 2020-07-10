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Türk Telekom’dan Alt Yapıda Dönüşüm Hamlesi
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TÜRK TELEKOM’DAN ALT YAPIDA DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Türk Telekom’dan Alt Yapıda Dönüşüm Hamlesi

Altyapı Koordinatörü Önder Külçebaş öncülüğünde Türkiye genelindeki seçmeler yaparak sporcuları tarayan Türk Telekom, yeni bir alt yapı modeli uygulama kararı aldı.

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 FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, altyapısına yaptığı yatırımlarla başta Ankara olmak üzere ülke basketboluna yeni yetenekler kazandırmak bir dönüşüm hareketi başlattı. Bu hedef doğrultusunda altyapısını Önder Külçebaş’a emanet eden kulüp, tüm Türkiye’de potansiyeli yüksek, yetenekli ve genç oyuncuları bünyesine katmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi kendi altyapısında yaptığı yeni düzenlemelere paralel olarak, hızlı bir şekilde Ankara’dan başlayarak ülke genelinde oyuncu tarama ve seçme işlemlerine başladı.

Oyuncu Seçimlerinde Akademi Formatı

 Başkent temsilcisi, kulüp ve altyapı ekibinin planlamaları doğrultusunda gençlerin gelişimde eğitim, sağlık, psikoloji, beslenme gibi tüm unsurları oyunculuk gelişimi ile ele aldıkları bir akademi formatı uygulayacak. Kulubün gelecek hedefleri doğrultusunda alt yaş kategorilerinde oynayan gençlere yönelen Türk Telekom, küçük yaş gruplarından itibaren A Milli Takım’da oynayarak A Takım’a yükselecek oyuncuları yetiştirmeyi amaçlıyor. Türk Telekom, özellikle 2011 sonrası doğan minik sporcuları hedefleyerek, bu sporcuları özenli ve bilinçli bir şekilde yetiştirerek Türk basketboluna kazandırmayı planlıyor.

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