Gençlerbirliği'nde Dört Sakat

Sakatlıklar Gençlerbirliği’ni korkutuyor….
Bu sabah yapılan antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği’nde ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman daha sonra tam sahada pas çalışması ve yarı alanda çift kale maç ile noktalandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Kristoffer Nordfeldt, Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan ve Floyd Ayite katılmadı. Kaleci Nortfeld ve Fabricio’nun durumunun belirsizliğini koruduğu ve yarın yapılacak tetkiklerin ardından ne zaman forma giyebileceklerinin belli olacağı öğrenildi….
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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