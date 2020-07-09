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Ligden Çekilme Kararı Masada
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LİGDEN ÇEKİLME KARARI MASADA

Ligden Çekilme Kararı Masada

Ankara Demirspor ligden çekilme kararını masaya yatırdı...

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 Ankara Demirspor'da "Ligden Çekilme Kararı'' masada. Ankara Demirspor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından bu gün yapılan bir paylaşımda " Ankara Demirspor Yönetim Kurulu ligden çekilmek de dahil, bütün seçenekleri değerlendiriyor" cümlesi yer aldı.  TFF'nin dün akşam saatlerinde açıkladığı karar ile Play-Off oynayacağı açıklanan kulüpte Teknik Direktör Bahaddin Güneş karara sert tepki vermiş ve " Bize oynanmayacak dendi. Biz de kampı dağıttık oyuncularımızla vedalaştık. Şimdi gel oyna diyorlar. Oyuncularımın sözleşmeleri sona erdi. Transfer dönemi başladı, hepsi yeni sezon planlarını yapıyorduk. Ben hangi oyuncularla, nasıl maça çıkacağım..." diye sormuştu....
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