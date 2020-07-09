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Kaç Galibiyet Kaç Mağlubiyet?
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KAÇ GALİBİYET KAÇ MAĞLUBİYET?

Kaç Galibiyet Kaç Mağlubiyet?

Mete Kalkavan ve Atilla Karaoğlan'ın Ankara karnesi.

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 Süper Lig’de 32. Hafta hakemleri belli oldu. Göztepe – Gençlerbirliği maçının hakemi Mete Kalkavan olurken, Ankaragücü – Galatasaray maçının hakemi olarak Atilla Karaoğlan atandı.

Yalnızca 3 mağlubiyet

 Gençlerbirliği, Mete Kalkavan yönetiminde 18 Süper lig maçına çıktı ve bu maçların 11 tanesinden galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Geri kalan 7 maç ise 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile sonuçlandı.

 33 puan ile ligin 12. sırasında yer alan Gençlerbirliği, 11 Temmuz Cumartesi akşamı Göztepe ile mücadele edecek. Ligin ilk yarısında iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Gençlerbirliği Göztepe’yi Ankara’da 3-1 mağlup etmişti.

Karaoğlan yönetiminde tek maç

26 puan ile ligin en alt sırasında olan Ankaragücü, 12 Temmuz Pazar akşamı Galatasaray’ı evinde ağırlayacak. Maç, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak. Ankaragücü, daha önce Atilla Karaoğlan yönetiminde yalnızca 1 maç oynadı, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Sivasspor – Ankaragücü maçı  3- 1’lik skorla Sivasspor galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

 Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray – Ankaragücü maçı  2-2’lik skorla berabere bitmişti.

 

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