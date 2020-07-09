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32. Hafta Hakemleri Açıklandı
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32. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

32. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde oynanacak 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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 Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11 Temmuz Cumartesi akşamı Göztepe - Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın hakemi Mete Kalkavan olurken; 12 Temmuz pazar akşamı oynanacak Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

İşte Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri:

11 Temmuz Cumartesi

21:00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

12 Temmuz Pazar

18:30 Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

21:00 Fenerbahçe - Sivasspor (Abdulkadir Bitigen)

21:00 Antalyaspor - Alanyaspor (Halis Özkahya)

13 Temmuz Pazartesi

18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)

18:30 Kayserispor - Gaziantep FK (Halil Umut Meler)

21:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)

21:00 Konyaspor - Başakşehir (Cüneyt Çakır)

21:00 Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
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