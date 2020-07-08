Ve TFF Açıkladı

Bu açıklama ile telefon baüğlantısı kurduğumuz Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş;
" Covid-19 bir tek bize yok anlaşılan. Bize oynanmayacak dendi. Biz de kampı dağıttık oyuncularımızla vedalaştık. Şimdi gel oyna diyorlar. Oyuncularımın sözleşmeleri sona erdi. Transfer dönemi başladı, hepsi yeni sezon planlarını yapıyorduk. Ben hangi oyuncularla, nasıl maça çıkacağım..." dedi.
Bu karar ile oyuncuların hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığını ifade eden Güneş; " Madem böyle olacaktı biz ilk açıklandığı gibi 18 Temmuz'da lige başlasaydık, er meydanında kim şampiyon, kim ikinci belli olsaydı. Kalan 6 maçımızdan 2'si küme düşen, biri ligden çekilen takımlarla. Bandırmaspor ile evimde maçım var. Kazanırsam ikili averajla biz birinci olacaktık. Bütün bu kazanımları yok sayarak ligi oynatmıyorsunuz, ama Play-Off oynatıyorsunuz. Bu aklın aldığı bir karar değil" dedi.
KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
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