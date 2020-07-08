TFF'den Bir Garip Karar

TRT Spor Twiter hesabında az önce gönderilen tweetlerde TFF’nin 2. Ve 3. Liglerde Gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige çıkacağını, 2-3-4 ve 5. Sıradaki takımların ise play-off oynamasına karar verildiği açıklandı.

Geçen hafta 2. Ve Liglerin tescil edildiğini, oynanmayacağını ve nasıl sonlandırılacağına dair kararın TFF Yönetim Kurulu tarafından verileceği açıklanmıştı. Dün yapılan ve 2. 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ile bazı kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda kararın son şeklinin verildiği bildirilmişti.

Bugün TRT Spor’un Twiter hesabında yayınlanan bilgilere göre, 2. Ve 3. Ligde Play-Off oynanması kararı verildiği açıklandı. TFF, henüz resmi, sitesinden veya resmi hesabından bu yönde bir bildirimde bulunmazken, TRT’nin attığı tweet çarşıyı karıştırdı.

Federasyonun “Oynanmayacak” kararı üzerinde çalışmalarını sonlandıran ve oyuncularını tatile gönderen takımlar, “sözleşmesi olmayan oyuncular” ile ne şekilde play off maçları oynayacağı konusu kafaları karıştırdı.

Gözler TFF’den gelecek resmi açıklamada….

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN