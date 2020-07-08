Basketbol Gençler Ligi’nde Yer Alacak Takımlar Belli Oldu

Basketbol Gençler Ligi 2020-2021 sezonuna davet edilen takımlar, 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla belirlendi.
Basketbol Gençler Ligi’nin 2020-2021 sezonunda; ING Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak 16 kulübün genç takımlarına ilave olarak, geçmiş yıllarda aldıkları başarılı sonuçlarla final grubuna kalan ya da üst sıralarda ligi tamamlayan, Ankara TED Kolejliler Spor Kulübü, İzmir Gelişim Koleji Spor Kulübü, Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü ve Teşvikiye Spor Kulübü takımlarının da katılımıyla, 20 takım arasında düzenlenmesi kararı alındı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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