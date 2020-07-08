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Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’dan Ziyaretler
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JUDO FEDERASYON BAŞKANI SEZER HUYSUZ’DAN ZİYARETLER

Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’dan Ziyaretler

Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, sporculara başarılar diledi.

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Covid-19 testinin ardından İstanbul’da kampa giren olimpik kadın ve erkek Milli takım hazırlık kampında yer alan judocularla buluşan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, pandeminin yeni döneminde; çalışmalarda antrenör ve sporculara başarılar diledi. Judoda büyük kadın ve erkek olimpik Milli takım hazırlık kampına katılan ve Covid-19 testinin ardından antrenmanlarına başlayan sporculara, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, çalışmalarında başarılar diledi.

Milli takım hazırlık kampına katılan judocu ve antrenörlerle, bir araya gelerek hasret gideren Federasyon Başkanı Huysuz, pandeminin yeni dönemindeki uyulması gereken kriterler doğrultusunda antrenmanlarına başlayan antrenör ve judoculara başarılar temennisinde bulundu. Huysuz, uluslar arası maç takviminin belirlenmesine kadar bu süreçte ilk etap hazırlıklarına, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlanılacağını ifade etti. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, millileri ziyaretinden önce, Milli Takım hazırlık kampı için tesislerinin kapısını açan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu ile Genel Müdür ve yönetim kurulu üyemiz Murat Beytekin’i makamlarında ziyaret ederek gösterdikleri yakın ilgi ve desteğe teşekkürlerini sundu.

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