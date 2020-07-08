Başkent'e PFDK Şoku

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasının PFDK sevklerini resmi sitesinden duyurdu:

Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Emrah Atasoy'un 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü kaleci antrenörü Ümit Şahin, antrenörü Atilla Gerin ile kulüp görevlileri İlker Kıreker ve Okan Elmas 04.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi

COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın ilgili maddeleri şöyle:

Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapmak zorundadır. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat eder.

Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamaz. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.