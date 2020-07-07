Düşme Hattı Yanıyor!

Süper Lig’in 31. Hafta maçları oynanırken düşme hattında puanlar iyice birbirine yaklaştı, her maç takımlar için hayati önem taşıyor. Süper Lig’in son sırasında yer alan Ankaragücü, şu an 25 puanda. Takımın akıbeti ise önündeki 4 maçtan kaç puan alacağına bağlı.

Ankaragücü’nün 31. haftadaki rakibi, ligin 8. Sırasında yer alan Göztepe. İki takımın karşı karşıya geleceği maç 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00 da oynanacak. Ankaragücü, geri kalan 3 kader maçında ise Galatasaray(E), Antalyaspor(D) ve Denizlispor(E) ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü, ligin ilk yarısında Göztepe ile oynadığı maçta rakibine evinde 3-1 yenilmişti.

Çaykur Rizespor ise 29 puan ile ligin 17. sırasında bulunuyor. Düşme riski ile karşı karşıya olan takımın önümüzdeki 4 maçından ilki kendisi gibi küme düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor(E) ile olacak. Takım, kalan 3 maçında ise Kasımpaşa(D), Yeni Malatyaspor(E) ve Fenerbahçe(D) ile oynayacak.

Çaykur Rizespor’un hemen üzerinde 29 puan ile 16. sırada yer alan Malatyaspor kalan 4 maçını Sivasspor(D), Beşiktaş(E), Çaykur Rizespor(D) ve Gaziantep(E) ile yapacak.

30 puan ile ligin 15. sırasında olan Konyaspor önündeki 4 maçında Gaziantep(D), Medipol Başakşehir(E), Trabzonspor(D) ve Alanyaspor(E) ile karşı karşıya gelecek.

31 puan ile Ankaragücü’nün dört üst sırasında olan Kayserispor ise kalan 4 maçını Çaykur Rizespor(D), Gaziantep(E), Başakşehir(D) ve Trabzonspor(E) ile oynayacak.

Düşme potasında olan ve 34. Hafta Ankaragücü ile karşılaşacak olan Denizlispor, şu an 32 puanla ligin 13. sırasında yer alıyor. Bu akşam şampiyonluk adaylarından en güçlü isim olan Medipol Başakşehir(D) ile karşı karşıya gelecek olan takımının önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlar Trabzonspor(E), Alanyaspor(D) ve son olarak Ankaragücü(E) olacak. Ligin ilk yarısında oynanan Ankaragücü – Denizlispor karşılaşması 2-2 berabere bitmiş, iki takım da sahadan 1 puan alarak ayrılmıştı.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÖKALP METİN