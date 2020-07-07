Özür Mesajı Geldi

beIN SPORTS, Trabzonspor - Ankaragücü karşılaşması öncesinde yapılan röportajlar esnasında kulüp adını hatalı yazmıştı. Ankaragücü, bu konuda yayıncı kuruluştan gelen özür mesajını paylaştığı bir tweet ile şöyle duyurdu.

''Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 29. Haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştığımız müsabaka öncesi, beIN SPORTS ekranlarında yayınlanan Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez röportajında; kulübümüzün ismi ekranda yanlış yazılmış,bu hata kulübümüzde ve camiamızda büyük tepkiye neden olmuştur.

Söz konusu hata ile ilgili beIN SPORTS kanalından tarafımıza özür mektubu gönderilmiş olup, yapılan hatanın kasıtlı olmadığı ve insan hatasından kaynaklandığı belirtilerek, kulübümüzden özür dilenmiştir.

beIN SPORTS kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:''

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