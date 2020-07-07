A Milli Kadın Hentbol Takımımızın Rakipleri Belli Oluyor

A Milli kadın hentbol takımımızın 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oluyor.
1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek olan 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak olan Avrupa grup elemelerinde mücadele edecek A Milli kadın hentbol takımımızın rakipleri belli beliyor.
Kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 16:00’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak. Milli Takımımız kura çekimine 1. torbadan katılacak.
27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde tek merkezde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.
Kura çekimi için torbalar şu şekilde olacak:
1. Torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, TÜRKİYE, K. Makedonya
2. Torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz
3. Torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, Israil, Finlandiya
4. Torba: Yunanistan, Lüksemburg
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