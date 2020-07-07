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Halkbank Sağlık Taramasından Geçti
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HALKBANK SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ

Halkbank Sağlık Taramasından Geçti

Halkbank sağlık taramasından geçti.

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 2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ilk olarak sağlık taramasından geçti. Koru Hastanesinde oyuncuların EKO, EKG’leri çekildi; efor testi ve genel check-up uygulandı, kan-idrar örnekleri alındı.

 Hastanedeki taramaları biten sporcular, Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonunda, Halkbank Spor Kulübü kondisyonerleri tarafından eklem hareket açıklığı testi, Y Balans ve sıçrama testlerine tabi tutuldular. Ölçümler bitip, tıbbi sonuçlar geldiğinde, oyunculara bu veriler doğrultusunda antrenman programı düzenlenip uygulanacak.

 Öte yandan sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

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