Halkbank sağlık taramasından geçti.

2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ilk olarak sağlık taramasından geçti. Koru Hastanesinde oyuncuların EKO, EKG’leri çekildi; efor testi ve genel check-up uygulandı, kan-idrar örnekleri alındı.
Hastanedeki taramaları biten sporcular, Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonunda, Halkbank Spor Kulübü kondisyonerleri tarafından eklem hareket açıklığı testi, Y Balans ve sıçrama testlerine tabi tutuldular. Ölçümler bitip, tıbbi sonuçlar geldiğinde, oyunculara bu veriler doğrultusunda antrenman programı düzenlenip uygulanacak.
Öte yandan sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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