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Gençlerbirliği - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler
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GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.

İki takımın eksikleri

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kart cezalısı, Tolga Ciğerci ise sakat.

Muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği

Nordfeldt
Erdem
Flavio
Traore
Halil İbrahim
Berat
Baiano
Sefa Yılmaz
Ayite
Candeias
Stancu

Fenerbahçe

Altay Bayındır
Nabil Dirar
Simon Falette
Luiz Gustavo
Hasan Ali Kaldırım
Tolgay Arslan
Ozan Tufan
Deniz Türüç
Ferdi Kadıoğlu
Garry Rodrigues
Vedat Muric
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