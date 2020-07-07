Gençlerbirliği - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kart cezalısı, Tolga Ciğerci ise sakat.
Muhtemel 11'ler
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Erdem
Flavio
Traore
Halil İbrahim
Berat
Baiano
Sefa Yılmaz
Ayite
Candeias
Stancu
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Simon Falette
Luiz Gustavo
Hasan Ali Kaldırım
Tolgay Arslan
Ozan Tufan
Deniz Türüç
Ferdi Kadıoğlu
Garry Rodrigues
Vedat Muric
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.