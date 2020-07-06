Futbol Okulları Ne Zaman Açılacak?

Klasspor genel koordinatörü Gökalp Metin, salgın nedeni ile faaliyetlerine ara veren futbol okullarının açılma durumu ile ilgili sorularını Volkan Yıldırım Spor Kulübü başkanı Volkan Yıldırım ve Ankara İdman Yurdu Spor Kulübü teknik direktörü Mesut Ayyıldız’a sordu.

Futbol okuluna giden çocukların fiilen spor yapamıyor olmasının Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu söyleyen Volkan Yıldırım, sözlerine ‘’Çocukların fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmemeleri için gereken mücadeleyi veriyoruz. Bu konuda yanlışlar çok fazla, destek yok ve kaideye alınmıyoruz beni en çok üzen şey bu. Havuzlardan tutun masaj salonlarına kadar her yer açıldı zaten şu an çocukların yasakları da kalktı. Birileri bu konuda bir şeyler söylesin de sokakta şuursuzca top oynayan çocuklar artık bizim gözetimimizde top oynasın istiyoruz fakat hiç kimse bu konuda elini taşın altına sokmuyor.’’ Diyerek devam etti.

‘’Türkiye Futbol Federasyonu sınıfta kaldı!’’

‘’Temmuz’un ortasına yaklaştık hala bir açıklama yok, ağustos sonunda oynanacak ligin çocuklar ve Türk futbolu üzerindeki etkileri çok olumsuz olacak. Bütün kulüpler iflasın eşiğinde, şu an herkes altyapıyı konuşuyor bu şartlar altında hangi altyapıdan sporcu alınacak? Bu çocuklar zaten mental olarak dağıldılar, hepsi tüm gün bilgisayar karşısında yemek yeme pozisyonunda eski düzene dönmemiz çok zaman alacak. Gerekli bakanlıklarla konu ile ilgili tekrar görüşmeler yapıldı biz de haber bekliyoruz. Bence kısa vadede bir karar çıkmayacak biz yine kaideye alınmayacağız, bizi temsil eden kurumların ne yaptığını çok merak ediyorum gerçekten.’’

Futbol okulları ile ilgili konuşan Ankara İdman Yurdu Spor Kulübü teknik direktörü Mesut Ayyıldız, sözlerine futbol okullarıyla ilgili inanılmaz bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek başladı. ‘’Önlemlerin alınması ile çalışmalara başlayabilecek futbol okulları hakkında hiçbir açıklama yok, bir çok antrenör buradan evine ekmek götürüyor inanılmaz bir bilgisizlik var şu an ama en kısa sürede bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Çocuklar ister istemez bilgisayar çocuğu oldu kilo da aldılar hatta hayallerinden vazgeçmeye başlayanlar var. Sezon öncesi hazırlık dönemimiz 4-6 hafta arasıdır ama bu çocuklar 4 aydır çalışmıyorlar biz bu çocukları 6 haftada nasıl hazırlayalım. Alınan bir önlem veya yapılan bir çalışma yok hatta bilgi paylaşımı da yok, ben yakın zamanda açılacağını düşünmüyorum. Amatörleri kim önemsiyor ki, altyapının öneminden bahsediliyor ama bu şekilde giderse Türkiye’deki futbol çok kötü bir duruma gelir.’’ Şeklinde konuştu.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÖKALP METİN