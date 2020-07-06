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Halkbank Kaptanını Bırakmadı
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HALKBANK KAPTANINI BIRAKMADI

Halkbank Kaptanını Bırakmadı

Erkekler Voleybol Ligi’nin köklü takımı Halkbank, Kaptanı Faik Güneş’le devam ediyor.

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 Halkbank altyapısında yetişerek, kaptanlık mertebesine yükselen genç oyuncu, önümüzdeki sezon da Mavi-Beyazlı forma için ter dökecek. Takımında kalmanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Faik Samed 10 yıldır Halkbank ailesinde yer aldığını belirterek, “10 yıldır olduğu gibi gönül bağı kurduğum, aidiyet duyduğum kulübümle yeni sezona başlamak için heyecanlıyım. Birlikte zorlu bir yola çıkıyoruz. Fakat öncelikle önemsediğim, sporcu ve çalışanların sağlıklı, esen bir sezon geçirmesidir” dedi.

 Takıma yeni katılan sporcularla, uzun süre birlikte forma giyen oyuncuların uyumunu sağlayıp kulübün hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon umut temennisini dile getiren Faik Samed Güneş, voleybola verilen aranın uzun bir süreç olduğunu ve çok özlediklerini belirterek sözlerini tamamladı.

 

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