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HAKEMLERİN BAŞKENT KARNESİ

Hakemlerin Başkent Karnesi

İşte Gençlerbirliği ve Ankaragücü maçlarını yönetecek hakemlerin karnesi...

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 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun sonuna yaklaşırken düşme hattında durumlar iyice karıştı. Bütün maçlar neredeyse hayati önem taşırken, Ankaragücü ve Gençlerbirliği en son ki maçlarında hanelerine 3 puanı yazdıramadılar.

 31. Haftada Gençlerbirliği evinde Göztepe’yi ağırlayacak, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak.  Ankaragücü’nün deplasmanda mücadele edeceği Göztepe maçının hakemi ise ise Fırat Aydınus olarak belirlendi.

 Gençlerbirliği, bugüne kadar hakem Alper Ulusoy yönetiminde 12 Süper Lig karşılaşmasına çıktı ve bu maçlardan 5 tanesinde hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmayı başardı. Kalan maçlar ise 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik şeklinde sonuçlandı.

 Göztepe – Ankaragücü maçında hakemlik yapacak Fırat Aydınus ise daha önce Ankaragücü’nün 20 Süper Lig maçını yönetti. Ankaragücü bu 20 karşılaşmanın yalnızca 3 tanesinden galibiyet ile ayrıldı. Geri kalan 17 maç ise 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet olarak sonuçlandı.

(Transfermarkt verilerine göre)

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