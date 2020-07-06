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31. Hafta Hakemleri Belli Oldu!
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31. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

31. Hafta Hakemleri Belli Oldu!

Son dakika: Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

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 Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçı olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Alper Ulusoy görev yapacak. Düşme potasında olan Ankaragücü'nün, Göztepe ile karşı karşıya geleceği maç ise Fırat Aydınus yönetiminde oynanacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle;

7 Temmuz Salı

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

8 Temmuz Çarşamba

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe

18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

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