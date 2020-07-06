31. Hafta Hakemleri Belli Oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçı olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Alper Ulusoy görev yapacak. Düşme potasında olan Ankaragücü'nün, Göztepe ile karşı karşıya geleceği maç ise Fırat Aydınus yönetiminde oynanacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle;

7 Temmuz Salı



18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy



21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen



8 Temmuz Çarşamba



18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler



21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan



9 Temmuz Perşembe



18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık



21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek



21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan