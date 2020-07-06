31. Hafta Hakemleri Belli Oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçı olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Alper Ulusoy görev yapacak. Düşme potasında olan Ankaragücü'nün, Göztepe ile karşı karşıya geleceği maç ise Fırat Aydınus yönetiminde oynanacak.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle;
7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
8 Temmuz Çarşamba
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe
18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
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