Süper Ligde Küme Düşme Kalkıyor Mu?

TFF, 2. Ve 3. Ligleri oynatmayarak tescil edilmesi kararını verdikten sonra, kararın nasıl uygulanacağı konusu federasyon içinde tartışılmaya başlandı.



En çok taraftar toplayan yöntem, 2. Ve 3. Liglerde ilk 2 sırayı alan takımların bir üst lige çıkarılması ve düşmenin kaldırılması yönündeydi. Liglerde takım sayısını arttıracak bu çözüm önerisi, hafta içi maç sıklığı ile kolayca atlatılabilecek bir handikap olarak genel kabul gördü.



Bugün ise, TFF koridorlarında, Süper Lig ve 1. Ligde de düşmeyi kaldırarak Pandemi sezonunda hiçbir takımın mağdur edilmemesi fikri konuşulmaya başlandı. Süper ligde Denizli, Rize, Malatya, Konya, Kayseri ve Ankaragücü’nü yakından ilgilendiren bu görüşün 1. Ligdeki muhatapları ise düşmesi kesinleşen Eskişehir ve Adana ile, hala potada bulunan Bolu ve Osmanlıspor.



Kararın aslında çoktan alındığı, hatta 2. Ve 3. Liglerdeki çözümün bu yüzden henüz açıklanmadığı da kulislerde dolaşan fısıltılar arasında. TFF yönetiminin, bu karara son şeklini vererek yeni haftada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmesi bekleniyor.

KLASSPOR ÖZEL HABER - M. GÖKALP METİN