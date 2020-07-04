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''Kaçırdığımız Penaltı Kırılma Noktası''
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''KAÇIRDIĞIMIZ PENALTI KIRILMA NOKTASI''

''Kaçırdığımız Penaltı Kırılma Noktası''

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçın ilk yarısında oyun 0-0'ken kaçırdıkları penaltının kırılma anı olduğunu söyledi

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 Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, hafta içinde Aytemiz Alanyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin N'Sakala'yla sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü. İlk 45 dakika elimizden geleni yaptık. Bulduğumuz pozisyonlarla bir duruş sergiledik. Penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Böylesine maçlarda böyle penaltı kaçınca bazı oyuncular olumsuz tepki gösterebiliyor."

 İkinci yarıya da iyi başladıklarını ancak çalışmalarına rağmen N'Sakala'nın ortasından golü yediklerini hatırlatan Üzülmez, "Analizlerimizle oyuncularımızı çok uyarmamıza rağmen yine de böyle gol yedik. Ondan sonra da ikinci golle oyundan düştük. Üzgünüz. Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Serdar06 İtafen
4 Temmuz 202022:30
Kardeşim hoca ne yapsın futbolcu oynamadıkdan sonra hemen hocayı yargıla iki maçda, en azından diğer filozof çakması gibi ağzında sakızla dolanmmadı hep ayaktaydı takımı diri tutmaya çalıştı ama olmadı ruhsuzlar yüzünden
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Serdar06
4 Temmuz 202022:13
İstifa et çek git kardeşim senden de bi cacık olmaz bu takımda iş yapamazsın.Bu takımın dilinden adnan erkan aykan atik anlar.Onlar gelsin.Düşersek de onlarla düşelim.Onlar bu takımın kötü kadrosuyla hiç yenilgi almadılar.4 maçta 6 puan toplamışlardı.İş bilmez futboldan anlamayan başkan onları gönderdi.Sözde futboldan iyi anlayan sizleri getirdi.Reşit akçay ve seni.Sonuç ortada.Kırılgan mahalle takımı olduk. Hepinize yazıklar olsun.Adnan erken göreve.4 maça sizle çıkalım.
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