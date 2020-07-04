Gençlerbirliği Galibiyete Hasret

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Malatyaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi Yeni Malatyaspor'un puanı 29 olurken, Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90 6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu

Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90 1 Berat Ayberk Özdemir

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören yerden Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.



13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Farnolle kurtardı.



39'uncu dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.



44'üncü dakikada Candeias'ın sol korner direğine yakın noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.



64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.



70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.