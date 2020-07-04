Ankaragücü umutları tüketiyor...

Süper Lig'in 30. haftasında ligin son sırasında bulunan MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı.
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi ekip, Orgill ile bu penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 64. dakikada golcü oyuncusu Cisse ile 1-0 öne geçti. 67'de Onur Bulut ile farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 78. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Başkent ekibinin tek golünü 82. dakikada Rivas attı farkı 2'ye indirdi. J. Fernandes 90. dakikada takımının son golünü attı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 48'e çıkartırken Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.
ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.
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