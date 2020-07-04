Ankaragücü umutları tüketiyor...

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Eniste

4 Temmuz 202021:53

Kimse daha dört hafta var demesin on hafta olsa ne olur eldeki malzeme kalitesiz yanı bu ligin takımı değil artık gelecek sezonun planlama si yapılmalı bu iş bu akşam bitti bu takımın yeneceğiz bir takım varmı bu saatten sonra orgil denen deve penaltı atmadı kaleciye geri pası verdi film o anda bitti yani beraberliğe çok uzulecegimi maçta terk yedik neyse ucunda ölüm yok zaten süper lig bize göre değil bizim için en ideali birinci lig bu böyle biline...