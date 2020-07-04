﻿
Ankaragücü umutları tüketiyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ UMUTLARI TÜKETİYOR...

Ankaragücü umutları tüketiyor...

Süper Lig'in 30. haftasında ligin son sırasında bulunan MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı. 

658 Okunma

Süper Lig'in 30. haftasında ligin son sırasında bulunan MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı. 

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi ekip, Orgill ile bu penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 64. dakikada golcü oyuncusu Cisse ile 1-0 öne geçti. 67'de Onur Bulut ile farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 78. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Başkent ekibinin tek golünü 82. dakikada Rivas attı farkı 2'ye indirdi. J. Fernandes 90. dakikada takımının son golünü attı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 48'e çıkartırken Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.

.

2
''Kaçırdığımız Penaltı Kırılma Noktası''
1
Ankaragücü'nden ''Yanımızda Ol'' Çağrısı
Spor Okulları Ne Zaman Açılacak?
4
''Beni Yönetim Gönderdi''
''Hayatta Olduğumuzu Kanıtladık''
N'olmuş? - Ulusal Lisan nedir? UEFA lisansı nedir?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Eniste
4 Temmuz 202021:53
Kimse daha dört hafta var demesin on hafta olsa ne olur eldeki malzeme kalitesiz yanı bu ligin takımı değil artık gelecek sezonun planlama si yapılmalı bu iş bu akşam bitti bu takımın yeneceğiz bir takım varmı bu saatten sonra orgil denen deve penaltı atmadı kaleciye geri pası verdi film o anda bitti yani beraberliğe çok uzulecegimi maçta terk yedik neyse ucunda ölüm yok zaten süper lig bize göre değil bizim için en ideali birinci lig bu böyle biline...
2
Ankaralı
4 Temmuz 202021:25
Ruhsuzlar
1
Gurbetci
4 Temmuz 202021:08
Lanet olsun dustuk artik.origil denen kazmayi artik kulüpten iceri sokmayin.adam geziyo yaaa
﻿