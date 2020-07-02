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Ankaragücü'nden ''Yanımızda Ol'' Çağrısı
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ANKARAGÜCÜ'NDEN ''YANIMIZDA OL'' ÇAĞRISI

Ankaragücü'nden ''Yanımızda Ol'' Çağrısı

Ankaragücü'nden destek kampanyası..

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Ankaragücü, Hatıra Bilet Kampaynası'ndan sonra şimdi de Yanımızda Ol kampanyasına imza attı.

Resmi Twitter hesabından attığı tweet ile taraftara çağrıda bulunan Ankaragücü, ''Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol. Takımımıza destek olmak için "Yanımızda Ol" yaz 1910'a SMS gönder.'' mesajı verdi.

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