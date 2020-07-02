Ankaragücü'nden ''Yanımızda Ol'' Çağrısı

Ankaragücü, Hatıra Bilet Kampaynası'ndan sonra şimdi de Yanımızda Ol kampanyasına imza attı.
Resmi Twitter hesabından attığı tweet ile taraftara çağrıda bulunan Ankaragücü, ''Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol. Takımımıza destek olmak için "Yanımızda Ol" yaz 1910'a SMS gönder.'' mesajı verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.