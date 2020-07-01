Gençlerbirliği'ni Bekleyen Tehlike

Geçtiğimiz hafta Trabzon'da oynan ve 1-1 berabere tamamlanan maçın hakemi olan Abdülkadir Bitigen, bu hafta da Malatya-Gençlerbirliği maçında düdük çalacak. Geçen hafta Ankaragücü'ne hem verdiği kararlar hem de gösterdiği 8 sarı ve bir kırmızı kartla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Bitigen, 5 ekim 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Galatasaray maçının VAR Hakemiydi.
19 Ekim 2019'da Antalya'da oynanan ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda 6-0 kazandığı maçı da Bitigen yönetmişti.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç 4 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30 da oynanacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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