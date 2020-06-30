﻿
30. Hafta Hakemleri Belli Oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

30. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

30. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu...

546 Okunma

 Süper Lig'de 30. hafta nefes kesecek. Belki de şampiyonluğun düğümünün çözüleceği haftada birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şöyle;

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

ETİKETLER
Spor Okulları Ne Zaman Açılacak?
''Beni Yönetim Gönderdi''
''Hayatta Olduğumuzu Kanıtladık''
N'olmuş? - Ulusal Lisan nedir? UEFA lisansı nedir?
''Sorumlusu Biziz''
Gençlerbirliği Kendini Ateşe Attı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿