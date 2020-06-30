30. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'de 30. hafta nefes kesecek. Belki de şampiyonluğun düğümünün çözüleceği haftada birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şöyle;
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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