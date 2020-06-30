BENİ YÖNETİM GÖNDERDİ

Trabzonspor maçı öncesinde, Ankaragücü ile sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonrasında feshedilen Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi görevinden kendisinin ayrılmadığını, Ankaragücü yönetiminin kararı ile gönderildiğini açıkladı.

Ankaragücü ile Mustafa Reşit Akçay’ın yolu 23 Haziran’da ayrılmış, sarı-lacivertli ekibin başkanı Fatih Mert, Akçay’ın kulüpten ayrılmak istediğini söylemişti. Ancak Akçay, konu ile ilgili olarak, şunları anlattı:“Her antrenör gibi ben de bir çok defa ligimizi değerlendirdiğim konuşmalar yaptım. Her antrenör, kim şampiyonluğa oynar-oynuyor konusunda bir şeyler söyler. Birçok antrenör de Trabzonspor’u favori bulmuştur. Bu bilinen bir şey. Üstelik Ankaragücü ile Trabzonspor kardeş kulüptür. Bir hafta önce menajerim aradı. Ankaragücü tesislerinin yakınındaki bir kafede oturduk. Ankaragücü başkanı, benim Trabzonspor’un şampiyonluğuyla ilgili daha önce ettiğim lafları hatırlatıp, Yıldız’a ‘Ankaragücü taraftarı bu ifadelerden çok rahatsız. Akçay ile artık çalışamayacağız’ demiş. Beni, yönetim gönderdi. Bazı teknik adamlar Trabzonspor’u şampiyonluğun favorisi gördüğünü açıklamış, bu yorumu yapmıştı ama gönderilen ben oldum.”