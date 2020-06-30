''Hayatta Olduğumuzu Kanıtladık''

Süper Ligin 29. haftasında deplasmanda şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve kritik bir puan kazanan Ankaragücü’nde, ortaya konan mücadele camiayı daha da umutlandırdı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Trabzon gibi bir takıma karşı deplasmanda oynamanın zor olduğunu belirtip, “Uzatma dakikaları ile beraber, neredeyse 20 dakikayı 10 kişi oynadık. Bu hiç de kolay değil. Ancak 1 puan aldığımız için mutluyuz. Geçen hafta giden puanlara yanıyoruz. Ankaragücü’nü Süper Ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında hatalı kararlar verildiğini ileir süren Fatih Mert, “Taraftarımız, Türkiye’de fark oluşturan bir taraftar. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ankaragücü taraftarı gerçekten itici bir güç. Biz, taraftarımızı arıyoruz ancak yapacak bir şey yok. Seyircisiz oynanma kararı alındı ve lig böyle oynanacak dendi. Bu şekilde çıkıp oynuyoruz. Kalan maçlarımız zorlu maçlar, kolay değil. Geçen haftaki puana çok üzülüyorum, içimiz yanıyor. Çok ciddi emekler verdik, ilk yarıda transfer yapamadık. İkinci yarıda bu kadro oluştu, mücadelemize devam ediyoruz. Rakiplerimiz de puanlar kaybediyor, bu bizim için bir avantaj. İnanıyorum, Ankaragücü gelecek sezon da Süper Ligde devam edecek” diye konuştu.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLUMLU YANSIDI

Teknik direktör değişikliğinin de takıma olumlu yansıdığını dile getiren Mert, “Hoca değişimi iyi oldu, kritik maçta bunu gördük. İnşallah, önümüzdeki haftalarda hocamız da gereğini yapar ve Ankaragücü, Süper Lig’de devam eder. Mustafa Reşit Akçay iyi bir insan. İnsanlığına ve hocalığına bir şey diyemem. Ankaragücü ve Trabzonspor taraftarı dosttur, bir sorun yok ancak daha önce hocamız Ankaragücü gibi bir camiada çalışmamış, Ankaragücü camiasının, bazı söylemlere ne kadar tepki göstereceğini anlamamış. Hocayla Trabzonspor’a yenilsek, bir sürü şaibe olacaktı belki. Aslında kararı hoca aldı, kendisi ayrılmak istedi, biz de saygı duyduk” ifadelerini kullandı.

PUAN HAYATTA OLDUĞUMUZUN KANITI

Ankaragücü’nün deneyimli oyuncuları Faty, Pazdan ve Pinto, yenik duruma düştükleri maçtan bir puanla ayrılmanın önemli olduğunu vurgulayıp, bunun gelecek haftalara moral taşıyacağını vurguladı.

Faty, kendileri için çok zor bir maç oynadıklarını belirtip, “Hangi pozisyonda olursam olayım takımım için oynarım. Yeni hoca ile yeni bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bunun değerini ilerleyen haftalarda anlayacağız. Geçen hafta yine zorlu bir rakibe karşı oynadık. Trabzonspor karşısında erken gol yiyerek şanssızlık yaşadık. Sonrasında elimizden geleni yaptık ve maçtan bir puan çıkardık. Bizim için 1 puan çok önemli” dedi.

Pazdan, oyunun başında yedikleri golün şokunu atlatıp oyuna döndüklerini dile getirirken, “Golü yedikten sonra başımızı öne eğmedik, mücadele ettik ve sonunda beraberliği kurtardık. Hak edilmiş bir puan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Pinto ise farklı bir pozisyonda oynadığını hatırlatıp, “Hoca nerede görev verirse orada oynayabilirim. Kendimi, sağ bekte iyi hissettim. 1 puan bizim için hayatta olduğumuzun kanıtıydı. Önümüze bakmayı sürdüreceğiz. Trabzonspor’u da tebrik ederim” diye konuştu.

Ankaragücü, kalan 5 haftada; Aytemiz Alanyaspor (i), Göztepe (d), Galatasaray (i), Antalyaspor (i) ve Yukatel Denizlispor (d) karşılaşacak.