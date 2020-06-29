Gençlerbirliği Kendini Ateşe Attı

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fode Koita ve 90+4. dakikada Ndongala kaydetti.
Bu sonuçla son 5 maçını kazanan Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek haftayı 11. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise 31 puanla 13. sırada kaldı.
Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 2
Stad: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 87 İlker Karakaş), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 69 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon (Dk. 60 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 69 Sefa Yılmaz), Ayite, Candeias (Dk. 60 Yasin Pehlivan), Stancu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 74 Ndongala), Koita (Dk. 83 Tarkan Serbest)
Goller: Dk. 17 Koita, Dk. 90+4 Ndongala (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes (Kasımpaşa), Dk. 89 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Koita'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Thiam'ın pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
23. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Candeias, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita, bu kez Nordfeldt'i geçemedi.
40. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.
65. dakikada soldan ceza sahasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, topu Koita'ya çıkardı. Koita'nın kale önünde yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
71. dakikada Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, bir önemli kurtarışa daha imza attı. Ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yakın mesafeden çektiği şutta İsveçli Nordfeldt, gole izin vermedi.
73. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden topu kaleci Ramazan Köse kurtardı.
90+4. dakikada Ndongala skoru belirleyen golü kaydetti. Tarkan Serbest'in pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndongala, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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