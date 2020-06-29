Amatör Ligler Ne Zaman Başlayacak?

23.06.2020 tarihinde Amatör İşler Kurulu tarafından alınan kararları değerlendiren Kandazoğlu: ‘’Kurulun toplantısı sonucu 1. Ve 2. Amatör Lig’in birleştirilmesi, 8 tane play off takımının amatör lige alınmasına ve Süper Amatör Lig’in 2 lig şeklinde gelecek yıl da devam edebilmesi gibi birkaç karar alındı. Bölgesel Amatör Lig ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi federasyondan ama bununla ilgili de en kısa zamanda bir karar alınacağı düşüncesindeyim. İllere göre BAL farklılık gösteriyor Ankara’da 4 takım var, SAL takımlarından biri alınarak bu sayı 5 e çıkartılabilir yani gelecek yıl için takım sayısını fazlalaştırmak mümkün. Bölgesel Amatör Lig’de düşme kaldırılabilir belki takım sayısı artacak ama her takım sezon başında çok ciddi bütçe ayırdı, emekler görmezden gelinemez. Bu kararı Futbol Federasyon’u verecek biz de alınan karara saygı duyacağız. Ben federasyon başkanı olarak kulüplerimizin haklarını korumak zorundayım, bana göre böyle çözümler uygulanabilir.’’

‘’Bunların hepsi temenni. Türkiye’de 81 ilde amatör spor kulüpleri var bunların yanında da Futbol İl Temsilcilikler ve Tertip Komiteleri var, onlar sezon planlamasını yapacaklar daha sonra Futbol Federasyonu Amatör Kurulu İşleri’ne bildirecekler. Bu süreç dolayısıyla liglerin ne zaman açılacağı ile ilgili bir tarih yok, şu an için de bu zor görünüyor. Bizim artık Covid-19 a alışıp bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde kurulun bu konu ile ilgili açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu tür kararlarda çok bekleyip de insanları da belirsizliğe itmemek lazım.’’

Belirsizliklerin kulüpleri sıkıntıya soktuğunu belirten Murat Kandazoğlu, bu konuda da ‘’Ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntıdan geçtik, kulüpler de alınan kararın geçliğinden dolayı zorluk yaşadılar. Keşke daha erken karar alınsaydı diyorlar. Biz bu noktada gerekli açıklamaları yaptık sonuçta illerimizde de federasyon başkanları var. Herkes elindeki bütçeyi biliyor ona göre karar alın denebilirdi. Sağlık kurumlarından alınan raporlar ortada, karar için bekletilmese güzel olurdu ama yine de biz saygı duyuyoruz. Tabii bir de futbol okulları var bu konunun da bir an önce belli olması lazım mesela, bu belirsizliklerden kurtulup bir an önce karar verilmesi lazım.’’ Şeklinde konuştu.

Gazeteci Efkan Bucak ise bu kararların şaşırılmaması gereken kararlar olduğunu söyleyerek sözlerine ‘’Futbol Federasyon’u topu kurullara atmıştı zaten, onlar da bağımsız bir şekilde almıyor bu kararları. Her ilde ligin, statünün, takım sayısının farklı olmasına bağlı olarak alınan kararlar da farklı. Zaten liglerin devam etmesi mümkün değildi, en büyük sorun 2. Amatör Lig’de, SAL nasıl olsa oynanacak çünkü Bölgesel Amatör Lig’e takım verilmesi gerekiyor. Bölgesel Amatör de oynanmak zorunda o da 3. Lig’ e takım veriyor. Ankara’yı düşünecek olursak zaten 2-3 maç oynanmıştı, o ligi mecburen üst ligle birleştireceksiniz. Beklenen kararlardı ama ben kararları çok beğenmedim, 24 ilden bahsediyoruz 1. ve 2. Amatör Lig’leri birleştirme konusunda alınan bu kararı biraz popülist buldum. Sürekli herkes arasında tartışılıyordu bu konu açıkçası kimse oynamak istemiyordu, oynamadan çıkmak istiyordu herkes, baktığımız zaman da öyle olduğunu görebiliriz şu an.’’ Diyerek devam etti.

‘’İşleyişin değişmesi gerekiyor’’

‘’Bir şey değişecek gibi durmuyor sürekli takım yükseltiyorlar, herhalde bir 20 sene sonra Süper Lig’de 30 takımla oynayacaklar. 2000 lerin başında TFF çok cesur bir karar almıştı, o zamanlar 3. Lig 10 takımlıydı bayağı bir takım eksiltilmişti, şu an onu yapamazsınız mesela. Federasyonun biraz daha dirayetli olup 2. Amatör Ligleri oynamamış sayıyorum demesini beklerdim ben çünkü cidden insanların keyif için oynadığı amatör ligler. SAL, 1. Amatör ve BAL için alınan kararları anlarım bunlar oynatılmak zorunda, isimleri amatör ama artık amatörlükten çıkılmış ve belli bir ekonomi dönüyor buralarda, geçimini bu liglerde oynayarak sağlayan insanlar var. İşleyişin değişmesi gerektiğini düşünüyorum kulüpler kendi kendilerine kararlar alıyor, zaten küçük bir camia herkes yüz yüze bakıyor öyle olunca da kimse kimseye hayır diyemiyor, bu yanlış kararların alınmasına sebep oluyor. ‘’

Beşiktaş’ta 2 oyuncunun testinin pozitif çıkmasının amatör ligler için bir işaret olmadığını düşündüğünü söyleyen Bucak, gol sevinçlerini görüyoruz dedi ve sözlerine ‘’Profesyonel futbolu daha farklı değerlendirmek lazım, amatörde sürekli test imkânı olmaz. Sosyal mesafeye dikkat ederek önlemler almak lazım ama ben bunu pek de önüne geçilebilir bir şey olarak görmüyorum. Ya hiç oynatılmayacak bu maçlar ya da hayatımıza bir şekilde devam edeceğiz. Belirli tedbirler alınarak amatör liglerin devam edebileceğini düşünüyorum.’’ Şeklinde devam etti.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN