﻿
Maç Günü
﻿
Site İçi Arama
﻿

MAÇ GÜNÜ

Maç Günü

Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak...

312 Okunma

 Ligin 12. sırasında yer alan Gençlerbirliği, bu akşam saat 21.00 da 11. sırada yer alan Kasımpaşa'yı Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak.

 Her iki takım için de çok önemli olan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan, Hakan Yemişken ve Yiğit Arslan yapacak.

 
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa Hazırlıkları
2
Gençlerbirliği Altyapısında Neler Oluyor?
2
Gençler Deplasmanda Yine Kazanamadı
1
''İyi Oynadık Ama Gol Atamadık''
Mustafa Reşit Akçay ne söyledi?
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan Yeni Açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿