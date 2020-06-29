Ligin 12. sırasında yer alan Gençlerbirliği, bu akşam saat 21.00 da 11. sırada yer alan Kasımpaşa'yı Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak.

Her iki takım için de çok önemli olan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan, Hakan Yemişken ve Yiğit Arslan yapacak.