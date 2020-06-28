Üzülmez "Biz düşmüşüz can derdine"

Takımın başında doğru dürüst antrenmana bile çıkmadan Trabzonspor maçında göreve başlayan İbrahim Üzülmez, alınan 1 puan sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Üzülmez'in açıklamasını Klasspor olarak sizler için derledik..
Takımımda karakter göstermelerini bekliyordum. 2 gündür takımla beraberdim, yeni tanıyorum, bugün mantalite olarak takımı hazırlamaya çalıştım. Duran topların Trabzonspor için önemli olduğunu biliyordum ancak durduramadık. İkinci yarı özellikle sahada gösterdikleri performans nedeni ile tüm futbolcularımı kutluyorum. Trabzonspor deplasmanından puan ile dönmek kolay değil. Biz düştük can derdine. Puan ve puanlar çok kıymetli. Bu görevi bize verdiler biz de iyi niyetle, temiz duygularla hedefimize ulaştırırız. Kolay değil ama savaşmadan kaybetmeyeceğiz
Bu oyun gelecek adına umut oldu ancak eksik oyuncularımız var. Sedat ve Rodrigues'in eksikliğini hissedeceğiz. Tek derdim gemiyi sağlam olarak limana yanaştırmak. Çok çok önemli bir Alanya maçımız var, bu puanın sevincini yaşayıp pazartesinden itibaren Alanya maçına hazırlanacağız.
Hak ettiğimiz bir puan aldığımızı düşünüyorum. Hüseyin hoca uzun oyuncularla ile karambolden gol atmayı denedi ancak oyuncularım buna izin vermedi. Maçın başından sonuna kadar geri dönüşler, kaçırılan goller ile galip gelebilirdik. Zor bir görev, zor bir fikstür ama zorlukları kolaya çevirecek bizleriz.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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