Ankaragücü hakeme rağmen 1 puanı kaptı...

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda Trabzonspor'dan kritik bir puanı kaptı...

Bordo-Mavili takımın golünü 2. dakikada Alexander Sörloth, Ankaragücü'nün golünü ise 62. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues kaydetti. Rodrigues 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 58 puanla 2. sırada, Başkent ekibi ise 25 puanla 17. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

2. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

61. dakikada soldan Pinto'nun ortası sonrası ceza alanı içinde Rodrigues ile girdiği hava topu mücadelesinde Pereira topa elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Rodrigues, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturarak MKE Ankaragücü'ne eşitliği getirdi: 1-1.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90+9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan istatistikler

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 84 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme (Dk. 68 Koray Kılınç), Abdülkadir Ömür, Sörloth

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 90+4 Stanojevic), Lobjanidze (Dk. 79 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 64 Michalak), Rodrigues, Orgill

Goller: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor) Dk. 63 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 82 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Gökhan Kandemir (Trabzonspor yardımcı antrenörü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione, Dk. 57 Pinto, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 52 Pereira, Dk. 54 Campi, Dk. 61 Sosa, Dk. 72 Hüseyin Çimşir (teknik direktör) (Trabzonspor)