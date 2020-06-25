Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa Hazırlıkları

Kasımpaşa maçı hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra yapılan dar alanda taktik çalışma ve çift kale maç ile noktalandı.

Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacağı maç, 29 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.00 da oynanacak.