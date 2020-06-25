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Fatih Mert: Bize hesap soracaklarmış. Ne münasebet?
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FATİH MERT: BİZE HESAP SORACAKLARMIŞ. NE MÜNASEBET?

Ankaragücü başkanı Fatih Mert, Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'a çok önemli açıklamalar yaptı...

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