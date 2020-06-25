Usta gazeteciler Ankaragücü'nün durumu için ne söyledi?

Ankara takımlarını yakından takip eden usta gazeteciler, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın gönderilip İbrahim Üzülmez'in getirilmesini Klasspor TV'ye değerlendirdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın sorularını yanıtlayan Milliyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Orhan Kemal Erkılıç, Duayen gazeteci Meriç Enercan, Hürriyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Özgür Şahiner ve Ankara'nın ulusal basındaki gururu Atilla Türker'den çok özel açıklamalar bu videoda...

Mustafa Reşit Akçay'ın gönderilmesi doğru mu?

Zamanlama için ne düşünüyorlar?

İbrahim Üzülmez başarılı olabilir mi?

ve daha fazlası bu videoda...

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