Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi

Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde gerçekleştirilen ve Başkan Fatih Mert’in de katıldığı imza töreni ile Teknik Direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirdi. Yapılan sözleşmenin süresi bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2020-2021 sezonunu da kapsadığı açıklandı..
"Önümüzde ki süreçte, takımımızın yeni teknik direktörümüz ile birlikte hızlı bir ivme yakalayacağına ve sezonu arzu ettiğimiz noktada tamamlamak için büyük bir çaba içerisinde olunacağına inanıyoruz." denen açıklamada hayırlı olsun dilekleri iletildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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