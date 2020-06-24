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Prensipte Anlaştılar
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PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Prensipte Anlaştılar

İbrahim üzülmez, Ankaragücü ile prensipte anlaştı...

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MKE Ankaragücü'nün, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını belirtildi.

Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Detaylar birazdan...

 
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3
Gurbetci
25 Haziran 202001:44
Hayirlisi olur insallah,suan ki ortamda olabilecek iyi secimlerden biri üzülmez cünkü kendisi hirsli ve kazanmyi isteyen bir yapida hoca,bu hirsini takimada asilarsa olumlu birseyler olabilir.su an herseye ragmen destek zamani,destek olmaliyiz
2
altay
24 Haziran 202022:22
bir seyler yapılması gerekiyordu insaallah hayırlı olur
1
Irfan
24 Haziran 202020:36
Lig sonuna kadar ölümüne desteklemek lazım. Hayırlısı olsun. Lig sonunda elestirilerimizi yada ovgulerimizi yapariz
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