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Etimesgut Belediyespor Çalışmalara Başladı
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Etimesgut Belediyespor'da neler oluyor?

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 Bu sezon ligde istediği puanları alamasa da tesislerinden altyapıya önemli hamleler yapan Etimesgut Belediyespor, tesislerinde çalışmaya başladı. Kulüp yöneticisi Mesut Şahingöz, muhabirimiz Deniz Budak’ın sorularını yanıtladı.

 ‘’Ankara’da olan arkadaşlarımızı gruplar halinde alarak antrenmanlarımıza başladık. Kulüp yönetimi olarak sürekli toplantılar yapıyoruz, Federasyon, lig oynanacak derse hazırız oynarız. Oynanmayacak derse de 2021 sezonuna hazırlanırız. Gruptaki takımların çoğu oynamak istemedi tedirgin olan, konsantre olamayanlar var ama bazı takımlar da oynarız diyorlar.’’

‘’2021 hedefimiz şampiyonluk’’

‘’2021 sezonu için bütün planlarımız hazır, altyapıdan A takıma çıkacak futbolcularımız da var. Federasyondan gelecek kararı bekliyoruz. 2021 sezonuna hedefimiz şampiyonluk olarak başlayacağız.’’

‘’Sporcularımız sezon sonunda Bağlıca Tesisleri’nde kalıyorlardı sadece çimlendirme aşaması pandemiden dolayı gecikmeye uğramıştı. Büyük ihtimal bu sezon bitireceğiz İnşallah… En iyisinin olmasını istiyoruz bu sebeple Spor Bakanlığı ile de iletişim halindeyiz, eylül-ekim aylarında çimlendirme biter sezonun ortalarında orada çalışmalara başlarız diye düşünüyoruz.’’

 

 KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN

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