Mustafa Reşit Akçay'ın Ankaragücü Karnesi

Ankaragücü 30.01.2020 tarihinde sözleşme imzalayıp, beraber çalışmaya karar verdiği Mustafa Reşit Akçay ile 23.06.202 itibariyle, normal şartlarda 23.06.2021 tarihinde bitecek olan sözleşmeyi karşılıklı feshettiklerini duyurdu.

Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 9 maça çıktı. Bu 9 maçın 4 tanesi mağlubiyet, 3 tanesi galibiyet ve 2 tanesi de beraberlik ile sonuçlandı.

Ankaragücü, Medipol Başakşehir FK, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarından mağlubiyet alarak hanesine puan ekleyemezken; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve BTC Türk Yeni Malatyaspor maçlarını ise galibiyet ile sonuçlandırarak hanesine puan eklemeyi başaran takım olmuştu. 20. ve 27. haftada gerçekleşen Kasımpaşa ve Gaziantep maçları da beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde oynadığı 4 deplasman maçından yalnızca 4 puan alabilmiş ve deplasmanlardan 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı.

Takım, ev sahipliği yaptığı 5 maçta da bu avantajını pek kullanamadı. Ankaragücü, ev sahibi olduğu 5 maçtan 7 puan toplayarak hanesine yazdırdı. Takımın ev sahipliği yaptığı maçlardaki sonuçları ise; 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik şeklindeydi.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN