Ankaragücü’nün Yeni Teknik Direktörü Yola Çıktı, Geliyor…

Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılması ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Ankaragücü’nde Trabzonspor maçı öncesi teknik direktörün kim olacağı önemli oranda netleşti.
Samet Aybaba ile görüşen ancak anlaşamayan Ankaragücü yönetimi, Hakan Keleş ve İbrahim Üzülmez ile görüşmelere başladı.
Ankaragücü yönetimi, geçtiğimiz hafta Bursaspor ile yolları ayıran İbrahim Üzülmez’i şartları görüşmek için Ankara’ya çağırdı.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ, ANKARA YOLUNDA..
Görüşmeyi doğrulayan İbrahim Üzülmez, Whatsapp hikayelerinden paylaştığı fotoğrafta “Ankara yolunda” mesajı verdi.
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