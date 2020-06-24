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Ankaragücü’nün Yeni Teknik Direktörü Yola Çıktı, Geliyor…
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ANKARAGÜCÜ’NÜN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ YOLA ÇIKTI, GELİYOR…

Ankaragücü’nün Yeni Teknik Direktörü Yola Çıktı, Geliyor…

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü büyük oranda kesinleşti..

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Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılması ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Ankaragücü’nde Trabzonspor maçı öncesi teknik direktörün kim olacağı önemli oranda netleşti.

Samet Aybaba ile görüşen ancak anlaşamayan Ankaragücü yönetimi, Hakan Keleş ve İbrahim Üzülmez ile görüşmelere başladı.

Ankaragücü yönetimi, geçtiğimiz hafta Bursaspor ile yolları ayıran İbrahim Üzülmez’i  şartları görüşmek için Ankara’ya çağırdı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ, ANKARA YOLUNDA..

Görüşmeyi doğrulayan İbrahim Üzülmez, Whatsapp hikayelerinden paylaştığı fotoğrafta “Ankara yolunda” mesajı verdi.

 

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Gucluler
24 Haziran 202016:17
Ibrahim üzülmez bursada ne yaptı da buraya geliyor başkan akıllı ol
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