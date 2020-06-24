Gençlerbirliği Altyapısında Neler Oluyor?

Türkiye’nin futbolcu fabrikası Gençlerbirliği’nde altyapı çalışmaya başladı mı? Altyapıdan gelecek hangi oyuncular var? Bu başarının sırrı ne? Gençlerbirliği altyapı koordinatöre yardımcısı Erol Tokgözler muhabirimiz Gülce Kahraman’ın sorularını yanıtladı…

‘’Henüz antrenmanlarımıza başlamadık, bize ulaşan bir takvim yok temmuzun ikinci haftası gibi başlayabiliriz ama bunların hepsi tahminden öte değil. Sadece geçtiğimiz hafta yarıda kalan ligin oynanmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi aldık ama yeni sezon planlaması nasıl olacak bilmiyoruz. Oyuncularımızı evde olabildiğince zinde tutmaya çalışıyoruz.’’

‘’Sporcuların ne kadar adapte olacaklarına bakacağız, futbolu çok özlediler tek avantajımız bu olabilir. Mümkün olduğu kadar onları aktif tutmaya çalıştık ama futbol bir alan oyunu bu konuda çok başarılı olduğumuzu düşünmüyoruz bu iş sahada yapılır. Sporcu sağlığı bizim için çok önemli, bunu düşünerek hareket etmeye çalıştık… Format değişecek, çeşitli önemler aldık. Sosyal mesafeye uymak adına daha küçük gruplarla çalışacağız, şu an hiç kimse futbol okulları tekrar başladığında ne yapacağıyla ilgili bir bilgiye sahip değil. Yazın en önemli aktivitesi futbol okullarıdır, geçtiğimiz yıllarda binin üzerinde kayıt yapıyorduk. Şuan ailelerin bakış açısı ne durumda çok tahmin edemiyoruz ama biz yine burada onları bekleyeceğiz.’’

‘’Gençlerbirliği dediğimiz zaman akla ilk gelen şey rahmetli başkanımız İlhan Cavcav’dan sonra altyapı olmuştur, altyapı bizim soyadımız gibi. Kayserispor maçında altyapıdan yetişen 9 oyuncumuz vardı, bizi en çok mutlu eden şey futbola kaliteli oyuncu yetiştirmek.’’

‘’Altyapıdan en fazla oyuncu çıkartan takım biz olacağız’’

‘’Yeni başlayacak sezon bütün ligler için farklı olacak, eskisi kadar maliyetli oyuncu barındırılamayacak bu da bizim genç oyuncularımız için bir fırsat. Şu an iki haneli sayılarda yukarı verebileceğimiz oyuncu mevcut. Altyapı çıkış yolu bulunamadığı anlarda akla geliyor, biz yukarıya her zaman oyuncu sunabiliriz ama önemli olan bu oyuncuların yukarıda forma şansı bulmaları. Doğru zamanda orada olmaları, süre almaları çok önemli biz de bunların sağlanması için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl altyapıdan en fazla oyuncu çıkartan takım yine biz olacağız.’’

‘’U21 başka bir lig rezerv lig başka bir lig, rezerv lig dediğimiz zaman aynı anda iki kategoride oynayabilecek profesyonel oyuncular akla gelir. Şu an ülkemiz buna hazır mı değil mi iyi değerlendirmek lazım ama ben kulübümüz adına konuşursam Gençlerbirliği’nin Hacettepe gibi bir pilot takımı olduktan sonra rezerv lig bizim için olmasa da olur. Rezerv ligle ilgili hayata geçecek çok bir şey olacağını sanmıyorum…’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN