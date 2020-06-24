Fayda - Zarar hesaplaması

Uzunca bir süredir konunun uzmanları ve karar vericileri tarafından Türk futboluyla ilgili çok çarpıcı görüş ve değerlendirmeler yapılıyor... Tümüne birden bakınca, bazı konularda bir görüş birliği olsa bile ayrışmanın çok uç noktalara vardığı da görülüyor. Bu durumu, ‘taraftarlık, fanatiklik her şeyin önüne geçmiş’ diye tanımlamak olası ama gelişmeleri hatırlayarak ve yorumlayarak bakalım hadiseye...

Başkana bakış…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in göreve gelmesiyle huzurlu bir süreç yaşanacağı düşünülürken bugün çok farklı bir ‘kaos ortamı’ dikkati çekiyor. Sayın başkan bazı konulardaki sözleri yüzünden hem eskiden yöneticisi olduğu Fenerbahçe’den hem de Süper Lig’deki pek çok kulüpten tepki alıyor...

Eleştiriler arttı

Koronavirüs sürecinin başında çok eleştirilen ama sonrasında kontrolü ele alan Türk futbolunun ‘Nihat Abi’si, iki haftadır yine eleştiri oklarına maruz kalıyor.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in gündeme getirdiği “Gözlemciler maçları neden evdeki televizyondan izliyor?” sorusu konuşulurken, futbolumuza kesin ve net bir şekilde adalet getirmesini beklediğimiz ‘Video Yardımcı Hakem’ yani VAR uygulaması da tartışma konusu.

VAR ile adaletten çok ‘planlanan sonucu elde etmeye dönük bir uygulanma amaçlanıyor’ hissiyatı oluşuyor gibi... Bu durum bazı maçlar sonunda sesli olarak dile getirilmeye başlandı. Bazen büyük hakem hatalarını çözen VAR, bazen de karar verme süresi uzadıkça ‘ne oluyor yahu?’ dedirtiyor! Zira ne olduğu belli olan pozisyonun defalarca izlenmesini anlamıyor kimse!

Cavcav’ın teklifi

‘Nihat Abi’ hem ülke futbolunu hem de ülke ekonomisini çok iyi bilen biri. Üstelik MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile de geride kalan yıllarda hep iyi ilişkiler içinde oldu. Burada hatırlatmakta fayda var; Gençlerbirliği’nun merhum Başkanı İlhan Cavcav’ın yerine kulüp başkanı olmasını istediği tek isim de yine Nihat Özdemir olmuştu...

Rahatsızlıklarının arttığı 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, o dönem Ankara’da ikamet eden ve TFF yönetiminde yer alan eski Fenerbahçe yöneticisine başkan olmasını teklif ettiğini aktaran İlhan Cavcav, isim vermeden Nihat Özdemir’i işaret etmiş ve şöyle demişti: “Telefon ettim, Avrupa’daydı. ‘Burada yaşıyorsun, genel kurul yapayım, kulübe başkan ol’ dedim. ‘Gelince görüşelim’ dedi. Kabul edeceğini pek tahmin etmiyorum ama Ankara’da olup İstanbul’da, Fenerbahçe’de, Galatasaray’da, Beşiktaş’ta yöneticilik yapılması da benim mantığıma göre doğru değil.”

Gerekçesi nedir?

Kırmızı-karalılar bugün de ‘Nihat Abi’ye uzak değil ama Ankaragücü’nden yükselen tepkiler sarı-lacivertlilerin gözünde güven kaybettiğini gösteriyor. Özellikle Başakşehir maçında 2-0 öne geçecekken VAR ile iptal edilen goldeki gerekçeyi ve bakış açısını herkes merak ediyor! Bugün oluşan tablonun sorumlusu tek başına TFF Başkanı Nihat Özdemir değil elbette ama oluşan tepki ortamına en sağlıklı cevabı verecek isim de sayın başkan. Ülkemizde VAR uygulaması doğru zamanda hızla kuruldu. Bugün ise alınan kararlarla futbolun en büyük tartışma konusu olmuş durumda.

Değişim doğru mu?

Bu haftaki Spor Sahnesi’nde VAR kadar konuşulması gereken başka bir fayda-zarar hesabına, başkent futbolunun iki kulübünden iki önemli isme bakalım. MKE Ankaragücü teknik patronu Mustafa Reşit Akçay ile Gençlerbirliği’nin gol umutlarından Giovanni Sio’ya.

Akçay, tecrübeli bir teknik adam ama taraftarın büyük bir bölümünden tepki görüyor(du). Özellikle yaptığı yorumlar eleştirilirken, takımın beklenen sonuçları alamaması yüzünden de gözden düşmüş durumda.

Mustafa Reşit Akçay, 27 Ocak’ta Ankaragücü’ne geldi. Yaptığı 10 açıklamanın 8’ine taraftar tepki gösterdi. Takımı sahaya çıkardığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Takımla 5 aydır birlikte çalışıyor. Bugün itibariyle son sırada yer alan MKE Ankaragücü’nde pek çok taraftar teknik direktör değişiminden yana... Yani tecrübeli teknik adamın gitmesini isteyen taraftar sayısı az değil.

Bu noktada sayfalarımızı matbaaya göndermeye hazırlanırken Mustafa hoca ile yolların ayrıldığı haberi geldi. Sezon boyu Aykan Atik-Metin Diyadin-Mustafa Kaplan-Aykan Atik ve Mustafa Reşit Akçay ile yaşanan baş döndüren teknik adam değişiminin takıma bir şey kazandırmadığını puan tablosuna bakınca görüyoruz. İşi giderek zorlaşan sarı-lacivertliler, fayda-zarar ilişkisinde beklentileri karşılamayan Mustafa Reşit Akçay’ın biletini kesme kararı aldı. Kalan haftalarda takımı Adnan Erkan sahaya çıkarır diye düşünüyorum.

Rahat ve agresif

Kırmızı-karaların gol için güvendiği isimlerden Sio da attığı 9 gole rağmen ‘acaba’ dedirtiyor... Sio, güçlü duruşu ve kritik golleri kadar rahat tavırları ile Gençlerbirliği’nde bu sezon öne çıkan isimlerden biri oldu... ‘Bencil’ oyun anlayışı da gözlerden kaçmıyor. Bazı maçlarda takım kötü oynarken rakip savunmayı açmayı başaran Sio’nun yine de beklentileri karşılayıp karşılamadığı soru işareti! Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sio; Stancu, Sessegnon ya da Nordfeldt kadar olmasa da tribünlerin sevdiği, oyunda kalmasını istediği yabancı futbolculardan. Ama onun da fayda-zarar ilişkisinde soru işaretleri taşıdığını söyleyebiliriz...

Aman ha dikkat!

Lig yarışında sonuç odaklı bir sürece girildi. Bu ortamda Ankaragücü ve Gençlerbirliği açısından özgüveni yitirmemek, moral/motivasyonu yükseltmek, mücadele ruhunu ve gücünü artırmak çok önemli. Aksi takdirde alınacak kötü sonuçların faturası çok ağır olacaktır...