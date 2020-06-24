Ankara Demirspor şampiyon olabilecek mi?

Corona öncesi muhteşem bir çıkış yapıp TFF 2’nci ligde şampiyonluk mücadelesi vermeye başlayan Ankara Demirspor teknik direktörü Bahaddin Güneş, muhabirimiz Deniz Budak’ın sorularını yanıtladı…

Teknik adam Bahaddin Güneş, antrenmanların başlaması ile ilgili ‘’Federasyonun vereceği kararda biraz çelişkiler olunca gecikmeli başladık. 10 gündür antrenmanlarımızı yapıyoruz, 2 gün ara verdik dün itibariyle tekrar başladık. Covid-19 testlerimizi de iki defa takım oyuncularıyla beraber tüm personele yaptık, Allah’a şükürler olsun hepsi negatif.’’ Şeklinde konuştu.

Virüs nedeniyle verilen aranın sporcular üzerinde bıraktığı etkiyi sağlıklı bulmadığını ifade eden Bahaddin Güneş, sözlerine ‘’Oyuncuların psikolojisi bozuldu, lig oynanacak mı oynanmayacak mı belirsizliği oyuncuların da kafasını karıştırdı. Oyuncuların hepsi ekonomik, fiziksel ve psikolojik açıdan zorluk çekiyorlar.’’ şeklinde devam etti.

‘’Burada herkes kendi çıkarları üzerinden hareket ediyor.’’

‘’ Ulusal basından, kulüp başkanlarından ya da hoca arkadaşlarımdan arayanlar çok oldu. Her arayan hocam 25’inde açıklanacakmış, hocam 18 ‘inde oynanacak mı oynanamayacak mı? Pek çok şey söyleniyor. Futbol Federasyonu 12 Haziranda Süper Ligi oynatacağını söyledi, şu an oynanıyor. Federasyon, 18 Temmuzda 2. Ve 3. Ligi de oynatacağını söyledi, bunun üzerine neden yorum yapılıyor? Bugün Fransa’da, İtalya’da 40-50 bin ölümle maçlar oynanıyor ama biz maalesef oynamamak için farklı senaryolar yazıyoruz. Burada herkes kendi çıkarları üzerinden hareket ediyor.’’

‘’Önümüzdeki sezon hangi sezon?’’

‘’Liglerin başlama tarihi belli değil, önümüzdeki sezon hangi sezon? Ankara Demirspor camiası köklü bir camia, Süper Lig şampiyonluğu var. O tarihten beri yapmış olduğu işlerle her zaman başarıyı yakaladı, biz de bu başarıyı devam ettirerek oynanırsa eğer İnşallah şampiyon olacağız. Önümüzdeki sene ne olur bilemiyorum, yönetim durumumuz iyi. O yapılanmaya da bu maçları bitirdikten sonra bakacağız.’’