BOTAŞ yıldızları Ankara'ya getiriyor...

Ankara kadın basketbolunun önemli temsilcilerinden BOTAŞ Spor, yıldızları Ankara’ya getiriyor. Kulüp Genel Menajeri Gürkan Can, transferlerden yeni sezon planlamasına birçok konuda muhabirimiz Gülce Kahraman’a açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun BOTAŞ spor için çok da iyi geçmediğini söyleyen Gürkan Can, ‘’Sezon başıyla sezon sonu biraz garip oldu. Euro Lig ön elemesiyle başladık daha sonra Euro Cup’la devam ettik. Bu süreçte bazı oyuncularla yol ayrımına gittik daha sonradan Türk oyuncularla devam ettik ve bu süreçte de çalışmalarımızı evden yürüttük. Ufak aksaklıklarla atlattık sezonu, umarım önümüzdeki sezon çok daha iyi olacak.’’ Diyerek sözlerine devam etti.

Gürkan Can, son günlerde çok konuşulan transferleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. ‘’Bu süreçte birkaç oyuncuyla anlaşma durumumuz oldu. Işıl Alben, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Ayşe Cora ile anlaştık, geçen seneden devam eden ve altyapıdan çıkan oyuncularımız var. Geçen sene bünyemizde 3 tane milli oyuncu vardı şu an 4 oldu, misyonumuza uygun transferler yapmaya çalışıyoruz.’’

‘’Işıl Alben evine döndü’’

‘’Işıl Alben kadın basketbolunda çok önemli bir figür. İstanbul Üniversitesi altyapısında yetiştikten sonra ilk profesyonel imzasını da BOTAŞ’ta atmıştı aslında evine dönmüş oldu. Galatasaray’la özdeşleşmiş olması başka bir durum. Biz de bu beraberlikten dolayı sevinçliyiz asıl amacımız milli oyuncularla beraber Türk basketbolunu harekete geçirmek. İnşallah hayırlısı olur.’’

‘’Hedefimiz ilk 5’’

‘’Gelecek sezon istediğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz, ilk 5 olabilir bu. Altyapıdan çıkan çocukların da bir entegrasyonu söz konusu, çok büyük bir hedefimiz yok. Oyuncuların performanslarını milli takıma da taşımalarını istiyoruz.’’