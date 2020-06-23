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Yollar Ayrıldı!
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YOLLAR AYRILDI!

Yollar Ayrıldı!

Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

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Ankaragücü'nde Mustafa Reşit akçay ile yollar ayrıldı. Külüp kaynaklarından sızan bilgilere göre bugün yapılan görüşmede ayrılık kararı alındı.. 

Ankaragücü, bu ayrılığı ''Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Mustafa Reşit Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.'' açıklaması ile Twitter hesabından duyurdu.
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4
A G
23 Haziran 202016:37
Keşke haftalar önce alsaydiniz belki bu durumlara gelmedik bundan sonra hiç bir şey değişmeyecek
3
Eskikurt
23 Haziran 202016:29
Geç alınmış bir karar hiç değilse lige verilen arada bu karar alınsa belki Ankaragucumuz için umutlar yeserebilirdi altı maç kala mucize olurmu inşallah olmazsa da dünyanın sonu değil.
2
ANGARALI
23 Haziran 202016:09
Yönetimin yanlış yapılan atama spnucu geçte olsa GÖREVDEN ALMASI ÇOK İSABETLİ OLDU BAKIN GÖRÜN ALT YAPI HOCASI İLE BU TAKIM TRABZONDAN PUANLA DÖNECEKTİR BÖYLE BİLİNE
1
Oh ne guzel
23 Haziran 202015:46
Gec alinmis bir karar. Takimi en dibe yerlestirip ayrilmasi ne guzel. Bu hafta trabzon macini da oynatsaydi iyi olurdu. Gorseydik ne yapacakti acaba. Takimi bu hale getirip gitmek olmamis . Bizle beraber dusmeliydi.,. Salgin nedeniyle verilen arada yapilsa bu degisiklik iyi olurdu . Maalesef cok gec kalinmis karar. Zor bir trabzon maciyla baslayip , dipten kurtulmak kolay degil. Hem de rakipler oyle ya da boyle bol keseden puan sldikca. Hocamiz ve dplayisiyla takim kimligini Kaybedilen Genclerbirligi maciyla kaybetti. Bir daha da dikis tutmadi. Hoca o maci ne yapip edip kazanacakti. Bizi yenen gencler simdi bizim rakiplere puan dagitiyor. Yanluz boyle devam ederlerse iki ankara ekibinin yanina bir ucuncu aranir. Kasimpada ve malatya ya da maci vermezler insallah..
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