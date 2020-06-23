Yollar Ayrıldı!

Geç alınmış bir karar hiç değilse lige verilen arada bu karar alınsa belki Ankaragucumuz için umutlar yeserebilirdi altı maç kala mucize olurmu inşallah olmazsa da dünyanın sonu değil.

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Oh ne guzel

23 Haziran 202015:46

Gec alinmis bir karar. Takimi en dibe yerlestirip ayrilmasi ne guzel. Bu hafta trabzon macini da oynatsaydi iyi olurdu. Gorseydik ne yapacakti acaba. Takimi bu hale getirip gitmek olmamis . Bizle beraber dusmeliydi.,. Salgin nedeniyle verilen arada yapilsa bu degisiklik iyi olurdu . Maalesef cok gec kalinmis karar. Zor bir trabzon maciyla baslayip , dipten kurtulmak kolay degil. Hem de rakipler oyle ya da boyle bol keseden puan sldikca. Hocamiz ve dplayisiyla takim kimligini Kaybedilen Genclerbirligi maciyla kaybetti. Bir daha da dikis tutmadi. Hoca o maci ne yapip edip kazanacakti. Bizi yenen gencler simdi bizim rakiplere puan dagitiyor. Yanluz boyle devam ederlerse iki ankara ekibinin yanina bir ucuncu aranir. Kasimpada ve malatya ya da maci vermezler insallah..