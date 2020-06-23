Ankaragücü'nde Mustafa Reşit akçay ile yollar ayrıldı. Külüp kaynaklarından sızan bilgilere göre bugün yapılan görüşmede ayrılık kararı alındı..
Ankaragücü, bu ayrılığı ''Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Mustafa Reşit Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.'' açıklaması ile Twitter hesabından duyurdu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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