Can Korkmaz Türk Telekom'da

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon yapılanmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini duyuran başkent temsilcisi, Baş Antrenör Burak Gören’in ardından iç transferde de Muhammed Baygül ile anlaştı. Kulüp, geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da geçiren Can Korkmaz’ı bünyesine katarak ilk transferini gerçekleştirdi.
Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Korkmaz, kariyerine Anadolu Efes’in alt yapı takımı Pertevniyal’de başladı. 2011 yılında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 1,87 boyundaki oyun kurucu, Darüşşafaka ve Trabzonspor deneyimlerinin ardından yeniden Galatasaray’a döndü. Sırasıyla Muratbey Uşak ve Sakarya BŞB maceralarından sonra kariyerine Galatasaray’da devam Korkmaz, geçtiğimiz iki sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında ter döktü. Başarılı oyun kurucu, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de 22 maçta 6,5 sayı ortalaması yakalarken, 1,23 ribaunt, 2,09 asistle ortalama 7 verimlilik puanının sahibi oldu.
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