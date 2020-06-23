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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan Ankaragücü İçin: ''Burada Katliam Var''
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CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET KAYA'DAN ANKARAGÜCÜ İÇİN: ''BURADA KATLİAM VAR''

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan Ankaragücü İçin: ''Burada Katliam Var''

Ankaragücü'nün uğradığı haksızlıklara karşı Ankara Milletvekillerinden henüz bir ses gelmezken Trabzonlu vekil flaş sözler söyledi...

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 CHP Milletvekili Ahmet Kaya: "Ankaragücü'nün buz gibi golünü yediler. Ankaragücü, Başakşehir karşısında çok açık şekilde hakemin kastıyla kaybettiği bu üç puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek?" dedi. 

 CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk futboluna ilişkin bir açıklama yaptı. Kaya yaptığı yazılı açıklamada "Ayrımcılık, imtiyaz değil, temiz futbol adalet istiyoruz. Emeğimizin çalınmasından bıktık, usandık Sayın Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

 CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya açıklamasında TBMM'de Türk futbolu ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdiğini belirtirken, "Türk futbolunda tanıdık ve bildik senaryolarla karşı karşıyayız. Ankaragücü'nün buz gibi golü iptal edildi. Burada hakem hatası yok. Burada katliam var. Ankaragücü'nün 3 puanı Başakşehir'e verildi. Ankaragücü bu 3 puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek?" ifadesini kullandı.

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