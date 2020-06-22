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Fatih Mert: ''İtiraz Ediyoruz...''
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FATİH MERT: ''İTİRAZ EDİYORUZ...''

Fatih Mert: ''İtiraz Ediyoruz...''

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Başakşehir maçı için itiraz edeceklerini duyurdu..

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 19 Haziran Cuma günü oynanan ve 1-2 lik skorla Başakşehir'in galip geldiği,  Ankaragücü - Başakşehir karşılaşması için itiraz hazırlıklarına başlandı.

 MKE Ankaragücü, maçın 12. dakikasında Rodrigues'in attığı penaltı golüyle öne geçmişti.

 Maçın en tartışmalı pozisyonu 22. dakikada yaşandı, yandan yapılan ortada Ankaragücü oyuncusu Lukasik topa kafayla temas etmeye çalıştı. Devam eden top ağlarla buluştu devamında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol iptal edildi.

 Başkan Fatih Mert, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakemin üzerinde baskı kurulduğunu iddia etmişti. Bugün yaptığı paylaşımda ise dün oynanan Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasından bir pozisyon paylaşarak, ''Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantepin benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz.'' diyerek açıklamada bulundu. 

 
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5
Ankaralı
22 Haziran 202020:57
Artık herşey için çok geç.Bu hoca geldiği gün takım zaten küme düştü.Nerden buluyorsunuz bu ciddiyetten uzak artistlik peşindeki bu teknik direktörleri bilmiyorum.Ada hava peşinde takıma hiç bir katkısı yok.A.Gücü zerre kadar umrunda değil.Fark açıldı artık geçmiş olsun
4
Gucluler
22 Haziran 202018:05
Ya gönder gitsin salak hocayı başkan metin diyadin dursaydı bundan daha iyidir adam ptt lige gonderdi
3
Gec gelen isyan
22 Haziran 202013:35
Baskanim. Teknik olarak bu itiraz sonuc degistirmeyecek ama bu tip hak aramada gec bile kaldik. Macin oynanma gunu bile yanlis. Gaziantep macini pazar deplasmanda oynayip cuma maca cikiyorsun.incelenmesi lazim. Cuma oynayan takimlardan bir onceki maci pazar oynayan oldumu acaba. Hani program farkli sebeplerle karismistir. Mecbur kalirsin. 3 ay aradan sonra lig baslamis .cumartesi oynasa basaksehirlr ayni gun kime ne engeli vardi. Saha ici olaylar calinan fauller , cikan cikmayan kartlar . Artik bunlari gectikte atilan buz gibi golu bile vermediler. Veya birgun sonra gs macinda 2 metre ofsaytta olup hem de neredeyse kalecinin hemen onunde yer alan oyuncuya ofsayt calinmiyor. İsin tuhafi bircok tartisma programinda bunun lafi bile edilmiyor., bizim golde lukasik kaleciyi sasirtiyormus. Kaleci zaten yerini almis bekliyor. Trt deki yorumcu eski hakem inatla kaleciyi etkiliyor diyor. Lukasikin ustunden topun gecisi ile golun atilisi arasinda birakin saniyeyi salise farki var. Kalecinin sasirdigi vb yok. Her turlu itirazinizi yapin. Bunca emegi kinsenin heba etmesine izin vermeyin. Bakin dusme hatti standart lig sonu puan toplamaya! basladi. Kadimpasa 6 macta 5 galibiyet aldi. Dusecek takimlari kafalarinda belli etmisler. Bugun de rize antalyayi yenip kurtulur. Genclerbirligi kayseri konya ve malatya ile mucadeleye devam.
2
baran cansel
22 Haziran 202013:23
neye itiraz ediyon başkan salak bir teknik heyetin var takım düştü iyi bir adam olsan mustafa akçayı cuma akşamı kovardın trabzon macından sonramı kovacaksın cok geççççç
1
ömer
22 Haziran 202013:07
bir seyler olduğu belli. aleksiçin kıtsuıye yaptığı arkadan sert hareketi bizim cebrail yapsa direkt atarlardı. opsayt çekilen çizgide bence milimlik bir şey var yazıklar olsun ülkede futboluda bitirdiler
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