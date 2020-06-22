Fatih Mert: ''İtiraz Ediyoruz...''

19 Haziran Cuma günü oynanan ve 1-2 lik skorla Başakşehir'in galip geldiği, Ankaragücü - Başakşehir karşılaşması için itiraz hazırlıklarına başlandı.
MKE Ankaragücü, maçın 12. dakikasında Rodrigues'in attığı penaltı golüyle öne geçmişti.
Maçın en tartışmalı pozisyonu 22. dakikada yaşandı, yandan yapılan ortada Ankaragücü oyuncusu Lukasik topa kafayla temas etmeye çalıştı. Devam eden top ağlarla buluştu devamında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol iptal edildi.
Başkan Fatih Mert, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakemin üzerinde baskı kurulduğunu iddia etmişti. Bugün yaptığı paylaşımda ise dün oynanan Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasından bir pozisyon paylaşarak, ''Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantepin benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz.'' diyerek açıklamada bulundu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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