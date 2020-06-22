Fatih Mert: ''İtiraz Ediyoruz...''

Artık herşey için çok geç.Bu hoca geldiği gün takım zaten küme düştü.Nerden buluyorsunuz bu ciddiyetten uzak artistlik peşindeki bu teknik direktörleri bilmiyorum.Ada hava peşinde takıma hiç bir katkısı yok.A.Gücü zerre kadar umrunda değil.Fark açıldı artık geçmiş olsun

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Gec gelen isyan

22 Haziran 202013:35

Baskanim. Teknik olarak bu itiraz sonuc degistirmeyecek ama bu tip hak aramada gec bile kaldik. Macin oynanma gunu bile yanlis. Gaziantep macini pazar deplasmanda oynayip cuma maca cikiyorsun.incelenmesi lazim. Cuma oynayan takimlardan bir onceki maci pazar oynayan oldumu acaba. Hani program farkli sebeplerle karismistir. Mecbur kalirsin. 3 ay aradan sonra lig baslamis .cumartesi oynasa basaksehirlr ayni gun kime ne engeli vardi. Saha ici olaylar calinan fauller , cikan cikmayan kartlar . Artik bunlari gectikte atilan buz gibi golu bile vermediler. Veya birgun sonra gs macinda 2 metre ofsaytta olup hem de neredeyse kalecinin hemen onunde yer alan oyuncuya ofsayt calinmiyor. İsin tuhafi bircok tartisma programinda bunun lafi bile edilmiyor., bizim golde lukasik kaleciyi sasirtiyormus. Kaleci zaten yerini almis bekliyor. Trt deki yorumcu eski hakem inatla kaleciyi etkiliyor diyor. Lukasikin ustunden topun gecisi ile golun atilisi arasinda birakin saniyeyi salise farki var. Kalecinin sasirdigi vb yok. Her turlu itirazinizi yapin. Bunca emegi kinsenin heba etmesine izin vermeyin. Bakin dusme hatti standart lig sonu puan toplamaya! basladi. Kadimpasa 6 macta 5 galibiyet aldi. Dusecek takimlari kafalarinda belli etmisler. Bugun de rize antalyayi yenip kurtulur. Genclerbirligi kayseri konya ve malatya ile mucadeleye devam.